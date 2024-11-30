Ahlatcı Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 14.hafta maçında konuk ettiği Erzurumspor’a 1-0 yenilerek play-off potasındaki yerini kaybetti.

Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan ve Samsun bölgesi üst klasman hakemi Erdem Mertoğlu’nun yönettiği maçta ilk yarım saatte iki takım da kontrollü bir oyun sergiledi. Devrenin son 15 dakikası oldukça hareketli geçti. 31’de Eren’le net fırsattan yararlanamayan Erzurumspor 32’de Mamba’nın golüyle 1-0 öne geçti.

Golden sonra oyunu rakip yarı alana yıkan Ahlatcı Çorum FK, Geraldo ve Burak Süleyman’la önemli fırsatlardan yararlanamayınca ilk yarı Erzurumspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıya iki takım da ilk yarıdaki 11’leri ile çıktı. Ahlatcı Çorum FK beraberlik golünü ararken, Erzurumspor ani ataklarla farkı artırmaya çalıştı.

İki takımın da net pozisyonlardan yararlanamadığı 45 dakikada gol sesi çıkmayınca mücadele Erzurumspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Bu sonucun ardından Gençlerbirliği, Ankara Keçiörengücü ile Pendikspor galibiyetleri ve Esenler Erokspor beraberliğini içeren 4 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Ahlatcı Çorum FK 20 puanda kalıp play-off potasındaki yerini kaybederken, Erzurumspor ise Manisa FK ve Fatih Karagümrük yenilgilerinden sonra aldığı bu galibiyetle puanını 25’e yükseltti.

Ahlatcı Çorum FK’da Atakan Akkaynak, Erzurumspor’da ise Giovanni Crociata sarı kart cezalısı durumuna düştü.

MAÇTAN DAKİKALAR…

DAKİKA 23: Ahlatcı Çorum FK atağında, soldan Geraldo ortaladı, Thomas’tan önce son anda Mustafa Yumlu kafayla topu kornere gönderdi.

DAKİKA 31: Erzurumspor gole yaklaştı. Teklic’in pasında Eren sağdan ceza sahasına girdi, karşı karşıya pozisyonda kaleci Hasan Hüseyin’in üzerinden aşırtma bir vuruş yaptı, top üst ağlarda kaldı.

DAKİKA 32: GOL! Sağdan gelişen Erzurumspor atağında, Eren’in pasında Teklic bekletmeden topu soldan bindiren Mamba’ya aktardı, soldan ceza sahasına giren Mamba karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi: 0-1. Alman golcü bu sezon üçüncü golünü kaydetti.

DAKİKA 35: Ahlatcı Çorum FK etkili geldi. Ferhat’ın pasında soldan Geraldo ceza sahasına girdi, yeden altı pasa çıkarttığı topu Orhan kornere gönderdi. Top arkaya geçse Burak Süleyman boş kaleye gönderebilirdi.

DAKİKA 45+1: Ahlatcı Çorum FK net fırsattan yararlanamadı. Geraldo’nun pasında Burak Süleyman ceza sahasında, sol çaprazdan karşı karşıya pozisyonda vurdu, kaleci Mehmet Ataberk gole izin vermedi.

DAKİKA 56: Ahlatcı Çorum FK atağında, sağdan Geraldo’nun altı pasa çıkarttığı topa Thomas dokunamadı.

DAKİKA 59: Ahlatcı Çorum FK atağında, soldan Erkan’ın ceza yayına çıkarttığı topu Tunahan gelişine bir vuruşla kaleye gönderdi, üstten aut.

DAKİKA 68: Ahlatcı Çorum FK atağa çıkarken kaptırılan topla buluşan Eren, ceza yayı üzerinden içeri girdi, tam gol vuruşunu yapacakken Toure sakatlanma pahasına yaptığı müdahale ile olası bir golü önledi. Toure kısa süreli sakatlık yaşadı.

DAKİKA 88: Sağdan gelişen Erzurumspor atağında, Orhan’ın altı pasa çıkarttığı topa arka direkte Koray’dan önce son anda Catıc ayak koydu, korner.

DAKİKA 74: Erzurumspor etkili geldi. Yan pasta araya giren Orhan’ın sağdan pasında Eren ceza sahasına girdi, karşı karşıya pozisyonda, penaltı noktasının sağ çaprazından vurdu, kaleci Hasan Hüseyin gole izin vermedi.