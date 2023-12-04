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Erzurumspor, ligin 14.hafta maçında konuk ettiği Başkent ekibi Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalırken, sarı kart gören futbolculardan Eren Tozlu cezalı duruma düştü. Bodrum FK, Adanaspor ve Kocaelispor maçlarında gördüğü sarı kartlarla Gençlerbirliği maçına ceza sınırında çıkan Eren Tozlu, 39.dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirirken, 66.dakikada da sarı kart gördü. 33 yaşındaki golcü futbolcu, bu kartla cezalı duruma düştüğü için Pazar günü Ahlatcı Çorum FK’ya karşı takımdaki yerini alamayacak.

Erzurumspor’da üçüncü sezonunu geçiren Eren Tozlu, bu sezon 14 maçın tamamında forma giyerken, 1.239 dakika süre aldı. Bu maçlarda 7 gol atan ve ligin gol krallığı yarışında zirveyi paylaşan deneyimli futbolcunun 1 de asisti bulunuyor.