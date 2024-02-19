Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Gelişim Lig 6.Grup 15.hafta maçında Çorum FK U14 ve U15 takımları deplasmanda Boluspor’un konuğu oldu.

Pazar günü Bolu Karaçayır 1 No’lu Sentetik Saha’da saat 11.00’de başlayan günün ilk maçında U14 takımları karşı karşıya geldi. Ev sahibi Boluspor Eymen, Ahmet Haşim ve Kadir’in golleri ile maçı 3-0 kazanmasını bildi. Aynı sahada saat 13.00’de bu kez U15’ler kozlarını paylaştı. Ev sahibi Boluspor bu maçı da Muhammet Eren, Mete, Kerem ve Emre’nin golleri 4-0 kazandı.

Bu sonuçların ardından U15 Ligi’nde ev sahibi Boluspor puanını 14’e yükseltirken, Çorum FK 5 puanda kaldı. U14 Ligi’nde ise Boluspor 16 puana yükselirken, Çorum FK ise 10 puanda kaldı.



Editör: RIFAT KARA