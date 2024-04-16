Gül, kendi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. “Şehrimizin tek profesyonel takımı ve 8 yıl başkanlığını yaptığım, uzak da olsak dahi babanın evladını takip ettiği gibi izlediğim kulübümüzün armasında 2018 yazması ve son günlerde köklü takım Altay diyerek takımımızın küçümsenmesi benim bu uyarıyı yapmama vesile oldu.

O köklü takım 2016 play- off mücadelesinde İzmir’de şeref tribünü dahil, bütün Çorumlulara en ağır küfürleri etmişlerdi. Ben de sert bir demeç verdiğim için mahkemeye vermişler ve beş yıl devam mücadelem devam etmişti. Sonuçta berat ettik ancak kulüpten de bir kişi dahi destek olmadı, o da ayrı bir konumuz.

Çorum FK kuruluş diye yazarsanız Google’dan bulur ve tarihin 1997 olduğunu görürsünüz. 1997 yılında Çorum Belediyespor olarak kurulan kulüp, 2011-2012 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon olarak Spor Toto 3. Lig'e yükselmiştir. Çorum Belediyespor sadece futbol değil bisiklet, güreş, halter, judo, boks, tekvando, muay thai ve wushu gibi sporlar ve satranç gibi oyunlarda da boy göstermektedir.

16 Haziran 2014 tarihinde yapılan genel kurulda kulübün kuruluş renkleri olan mavi ve beyaz renkleri ile logosu değiştirilmiş, kırmızı ve siyah yeni renkler olarak kabul edilmiştir. Şu anda Kulüp Başkanımız ve çok başarılı olan benim evladım gibi sevdiğim Oğuzhan Yalçın da bu kulübün kaptanlığını yapmıştır.

Aralık 2018'de takımın ismi Yeni Çorumspor oldu. Aralık 2019'da kulübün adı bir kez daha değişerek Çorum Futbol Kulübü, bu yılın başında da Ahlatcı Çorum Futbol Kulübü oldu.

Bütün bu isim değişikliğine göre armadaki kuruluş tarihini 2023 mü yapmamız gerekecek? Bu doğru değildir. Armadaki tarih 1997 olarak değiştirilmeli ve hem kulübün hem şehrin tarihine sahip çıkılmalı emeği olan yönetici, sporcu ve çalışanlar yok farz edilmemelidir.

Bunun diğer kulüplerde de örneği çoktur. Mesela Beşiktaş Jimnastik Kulübü, 1903 yılında İstanbul'da kurulan spor kulübüdür. Bereket Jimnastik Kulübü olarak kurulmuştur. O yıllarda futbol yasak olduğu için yıllar sonra futbol branşı eklendiği ve adı değiştiği halde tarihlerine sahip çıkarak kuruluş yılı olarak 1903 yazmışlar ve hiç değiştirmemişlerdir.

Bu tespitimi kamuoyu ile paylaşmam vesilesiyle Çorumspor’umuza başarılar diliyorum.”