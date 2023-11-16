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18 takımlı Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde ilk yarının son 5 haftasına girilirken, Ahlatcı Çorum FK, kalan 5 maçın 3’ünü evinde, ikisini ise deplasmanda oynayacak. Kırmızı-siyahlı ekip, bu maçların 4’ünü puan cetvelinde kendi altında olan takımlarla oynayacak olup, sadece Erzurumspor Çorum ekibinin üzerinde yer alıyor.

6 MAÇTIR NGALİBİYET ALAMIYOR

Ahlatcı Çorum FK, tarihinde ilk kez mücadele ettiği 1.Lig’in geride kalan 12 haftalık bölümünde, 4 galibiyet, 2 beraberlik, 6 yenilgi alırken, topladığı 14 puanla 10.sırada yer alıyor. Bu maçlarda 17 gol atan kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 16 gol gördü.

Çorum temsilcisi, 23 Eylül’de, sahasında Sakaryaspor’u 1-0 yendiği 6.hafta maçından sonra bir daha galibiyet yüzü göremedi.

AVANTAJLI FİKSTÜR

En son, geçtiğimiz hafta deplasmanda Kocaelispor’a son dakika golüyle 2-1 yenilen Ahlatcı Çorum FK’nın galibiyet özlemi 6 maça çıkarken, ilk yarının kalan 5 haftalık periyodundaki maçlar Çorum temsilcisi için kağıt üzerinde avantajlı görünüyor. Beş maçın dördü, 12.hafta sonunda oluşan puan cetvelinde, Ahlatcı Çorum FK’nın altında yer alan takımlarla.

BEŞ MAÇIN ÜÇÜ İÇERİDE

Kırmızı-siyahlı takım, milli aranın ardından, 26 Kasım Pazar günü, sahasında, son sıradaki Altay’la karşılaştıktan sonra, 1 Aralık Cuma günü Adanaspor’un konuğu olacak.

Ahlatcı Çorum FK’nın 10 Aralık Pazar günü, Erzurumspor’la oynayacağı maç, ilk yarının kalan bölümünde, puan cetvelinde kendi üstünde yer alan bir takımla oynayacağı tek maç olarak ön plana çıkıyor.

18 Aralık’ta, ilk yarının son deplasmanında Şanlıurfaspor’un konuğu olacak olan Ahlatcı Çorum FK, 25 Aralık’ta, devrenin son maçında, sahasında Boluspor’u konuk edecek.