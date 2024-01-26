Federasyonun resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, 21.hafta maçları 2-3-4 Şubat tarihlerinde oynanacak. 2 Şubat Cuma günü Sakaryaspor-Bandırmaspor maçıyla açılacak haftanın perdesi, 4 Şubat’taki Giresunspor-Eyüpspor maçıyla kapanacak. Ahlatcı Çorum FK, 4 Şubat Pazar günü, Gençlerbirliği ile Ankara’da karşılaşacak. Eryaman Stadyumu’nda oynanacak maç saat 16.00’da başlayacak.

ÜMRANİYE MAÇI

9 ŞUBAT’TA

Ligde 22.hafta maçları 9-10-11-12 Şubat tarihlerinde oynanacak. Haftanın açılış maçı, Ahlatcı Çorum FK ile Ümraniyespor arasında, 9 Şubat Cuma günü oynanacak. Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maç saat 20.007de başlayacak.

Haftanın kapanış maçında ise Eyüpspor’la Gençlerbirliği, 12 Şubat Pazartesi günü karşı karşıya gelecek.