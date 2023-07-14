Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da ikinci etap hazırlıklarına start veren Çorum FK'nın ikinci etapta yapacağı hazırlık maç programı belli oldu. Sportif Direktör Muhammet Fettahoğlu'ndan alınan bilgilere göre, Kırmızı-Siyahlılar ilk hazırlık maçını 16 Temmuz Pazar günü Süper Lig ekibi Ankaragücü ile oynayacak. Karşılaşmanın saat 16.00'da Bolu Koru Otel Sahası'nda oynanacağı öğrenilirken, Çorum FK yönetiminin bu maçın saatini 18.00'e almaya çalıştığı bilgisine ulaşıldı.

Öte yandan Kırmızı-Siyahlılar kamptaki ikinci hazırlık maçını 20 Temmuz Perşembe günü yine bir Süper Lig ekibi Pendikspor ile oynayacak. Bu maçın saati ise ilerleyen günlerde belli olacak.

