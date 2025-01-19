Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U19 Bölgesel Gelişim Ligi 4.Grup 15.hafta maçında Çorum FK U19 takımı deplasmanda Kastamonuspor’un konuğu oldu. Kastamonu Hasan Doğan Tesisleri’nde oynanan karşılaşmada rakibine oranla üstün bir oyun ortaya koyan Kırmızı-Siyahlı gençler her iki yarıda bulduğu gollerle maçı 4-0 kazandı.

Bu sonucun ardından 21 puana yükselen Çorum FK U19 takımı Play-Off yarışına ortak olurken, ev sahibi Kastamonuspor ise 21 puanda kaldı.

SAHA: Hasan Doğan Tesisleri.

HAKEMLER: Alper Tunga Seferci, Mertkan Çakaloğlu, Berk Çevik.

KASTAMONUSPOR U19: Kerem, F.Turhan, Utku, Enes Tüzen, Enes Demirci, Oğuz, Mert, Yasin, Batuhan, Arda, Serdar.

YEDEKLER: M.Efe, Burak, Kerim, M.Yiğit, Umutcan, Enes Yağız, Ege.

AHLATCI ÇORUM FK U19: M.Emin, İsmet, Y.Emre, İsmail Can, Burak, Ömer Faruk Demirci, Mer Faruk Aslan, Mustafa, Laye, Abdullah, Polat.

YEDEKLER: M.Berat, Kayra, Yusuf, A.Enes, Emin, R.Mert.

GOLLER: Dk.20 Ömer, Dk.39 İsmail, Dk.47 Polat, Dk.74 Abdullah.