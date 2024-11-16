Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U19 Bölgesel Gelişim Ligi 4.Grup 8.hafta maçında Ahlatcı Çorum FK sahasında lider Kırıkkale FK’yı konuk etti. Cumartesi günü Devane Sahası’nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Çorum FK’nın gençleri 16.dakikada İsmail Can, 18.dakikada ise Abdullah’ın üst üste attığı gollerle skoru bir anda 2-0 yaptı. İlk yarının sonlarına doğru önemli pozisyonlar bulan konuk Kırıkkale FK bir türlü aradığı golü bulamadı ve ilk yarı 2-0 Çorum FK’nın üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarının başlama düdüğü ile birlikte gol için Çorum FK kalesine yüklenen Kırıkkale temsilcisi 59.dakikada penaltı atışından faydalanamadı. Bu dakikadan sonra ataklarını sıklaştıran Kırıkkale temsilcisi geliştirdiği cılız ataklardan gol çıkaramayınca karşılaşmayı ev sahibi Çorum FK 2-0 kazanarak üst üste ikinci alırken, lider Kırıkkale’ye de ilk mağlubiyetini tattırdı.

Bu sonucun ardından Çorum FK’nın gençleri puanını 10’a yükseltirken, konuk Kırıkkale FK ise 16 puanda kaldı.

SAHA: Devane.

HAKEMLER: Mertcan Öğreten, Uğur Koçak, Özkan Dağ.

AHLATCI ÇORUM FK U19: M.Emin, Mustafa, İsmet, Yunus Emre, Burak, Ömer Faruk, İsmail Can (T.Kayra), Arda Usta (Arda Işık), Laye, Abdullah (Berhan), Polat (Emin).

KIRIKKALE FK U19: Talha, Muhammed Bilal, Furkan (Celal), Cihan, Ahmet, A.Berk (Mustafa), Miraç, Mahmut (Mesut), Mikail, Tuğra (Tunahan), Murat (Veli Emir).

GOLLER: Dk.16 İsmail Can, Dk.18 Abdullah.