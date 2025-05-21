Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U19 Bölgesel Gelişim Futbol Ligi Türkiye finalleri bugün İzmir’de başladı. Mustafa Kemalpaşaspor, Sultanbeyli Belediyespor ve Erzurum FK ile A grubunda yer alan Çorum FK ilk maçını Bursa temsilcisi Mustafa Kemalpaşaspor ile oynadı. Altınordu Torbalı Yerleşkesi Şenez Erzik Sahası’nda oynanan maçın ilk 20 dakikalık bölümünde Bursa temsilcisi etkili bir oyun ortaya koyarken, 20.dakikadan sonra Çorum FK oyuna ortak olmayı başardı. Dakikalar 31’i gösterdiğinde sol kanattan gelişen Çorum FK atağında Arda’nın pası ile penaltı noktasında topla bululan Husaini plase bir vuruş yaparak topu filelerle buluşturdu. Bu golden 5 dakika sonra Mustafa Kemalpaşspor orta sahada Enes’in Çorum FK ceza sahası içerisine gönderdiği uzun topu iyi takip eden Muhammed Emin kaleci Mehmet’in üzerinden aşırtarak skoru eşitledi. İlk yarının son dakikalarında İbrahim ile bir gol daha bulan Bursa temsilcisi soyunma odasına 2-1 önde girdi.

İkinci yarıda Çorum FK daha etkili bir oyun ortaya koymasına rağmen bir türlü hücumda üretken olamadı. Mücadelenin son 10 dakikasına 2-1 geride giren Kırmızı-Siyahlı gençler gol aradığı dakikalarda geride de açık vermeye başladı. Dakikalar 82’i gösterdiğinde Çorum FK defansının arkasına atılan uzun topu iyi takip eden İbrahim kaleci Mehmet’in bacaklarının arasından attığı golle skoru 3-1 yaptı. Kalan sürede başka gol olmayınca karşılaşma 3-1 Bursa temsilcisinin üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonucun ardından A grubunda Bursa Mustafa Kemalpaşaspor 3 puanı hanesine yazdırırken, Çorum FK puan alamadı.

Çorum FK ikinci maçını yarın saat 11.00’de Altınordu İsmet Orhun Bilge 4 No’lu Sentetik Saha’da Erzurum FK ile oynayacak.