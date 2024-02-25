Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U19 Bölgesel Gelişim Ligi 4.Grup 16.hafta maçında Ahlatcı Çorum FK deplasmanda 68 Aksaray Belediyespor'un konuğu oldu. Aksaray Dağılgan 1 No'lu Sentetik Saha'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ilk yarısını Çorum FK Arda Kılıç ve Adal'ın golleri ile 2-0 önde kapattı. Ev sahibi Aksaray Belediyespor 68'de Emirhan'ın penaltıdan attığı golle farkı 1'e indirdi. Dakikalar 82'i gösterdiğinde ev sahibi Aksaray Belediyespor Arda ile eşitliği sağlarken, konuk Çorum FK 84'de rakibin kendi kalesine, 90+6.dakikada da Y.Emre'nin attığı golle tekrardan farkı 2'e çıkararak maçı 4-2 kazanmasını bildi ve rakibinden 3-0'lık maçın rövanşını da almış oldu.

Bu sonucun ardından Ahlatcı Çorum FK puanını 24'e çıkarırken, ev sahibi Aksaray Belediyespor ise 11 puanda kaldı.

Editör: RIFAT KARA