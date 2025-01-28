10-16 Şubat tarihlerinde Hırvatistan’da düzenlenecek turnuvaya katılacak olan U17 Futbol Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Orhan Şam tarafından açıklanan kadroda Ahlatcı Çorum FK’nın genç golcüsü Hasan Ege Akdoğan da yer alıyor.

Kadroya davet edilen futbolcular 2 Şubat Pazar günü, saat 18.00’de, İstanbul’daki TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde toplanacak.

Millilerimiz, Hırvatistan’daki turnuvada 3 maç yapacak olup, 10 Şubat’ta Slovenya, 13 Şubat’ta Ukrayna, 16 Şubat’ta ise Hırvatistan’la karşılaşacak.

U17 Millî Takımımızın Hırvatistan’da oynayacağı maçlar, mart ayında İsviçre’de katılacağı UEFA Avrupa U17 Şampiyonası A Ligi 2. Turu öncesi son sınavı olacak.