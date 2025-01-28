Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde play-off hesapları yapan Ahlatcı Çorum FK, 21.hafta maçında konuk olduğu Fatih Karagümrük’e 1-0 yenildi. İstanbul temsilcisi 52.dakikada Wesley, 70.dakikada da Johnson’un kırmızı kart görmesi üzerine 9 kişi kalmasına rağmen, Çorum ekibi puan alacak golü bir türlü bulamadı.

Ahlatcı Çorum FK’nın uzatmalarla birlikte 33 dakika 9 kişi oynayan Fatih Karagümrük’e yenilmesi spor dünyasında büyük yankı uyandırırken, kırmızı-siyahlı ekibin bu sezon kırmızı kart gören rakiplerine genelde üstünlük sağlayamamasını bir kez daha gündeme getirdi.

RAKİPLER 5 MAÇTA EKSİK KALDI

Ahlatcı Çorum FK’nın bu sezon 5 maçında rakip takım oyuncuları kırmızı kart gördü. Kırmızı-siyahlı takım 5 maçın 1’ini kazanırken, 3’ünde berabere kalıp, 1’inde yenildi. Hanesine sadece 6 puan yazdırabilen Ahlatcı Çorum FK, attığı 5 gole karşılık 5 gol yedi.

SAKARYA MAÇIYLA BAŞLADI

İlk olarak, ligin 4.haftasında Sakaryaspor’la Çorum’da oynanan maçta konuk takım henüz 11.dakikada Mustafa Pektemek’in kırmızı kart görmesi üzerine 10 kişi kaldı. Buna rağmen 16.dakikada Emre Demir’le golü bulan Sakaryaspor 1-0 öne geçti.

Kalan sürede maçı tek kaleye çeviren ve pozisyona girme rekoru kıran Ahlatcı Çorum FK, 17-18 pozisyondan sadece 90.dakikada Loick Landre ile olmak üzere 1 gol çıkartabilince karşılaşma 1-1 bitti.

İSTANBUL’DA GALİBİYET KAÇTI

Ligin 13.haftasında, Esenler Erokspor’la İstanbul’da oynanan maçta da ev sahibi ekip kırmızı kart nedeniyle 10 kişi kaldı. Ahlatcı Çorum FK, 3.dakikada Suat Kaya, 27.dakikada da Kerem Kalafat’ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapatırken, 74.dakikada Hamza Çatakoviç’in golüyle farkı bire indiren Erokspor, 86’da Oğuz Ceylan’ın kırmızı kart görmesi üzerine 10 kişi kaldı. İstanbul temsilcisi buna rağmen 90+6’da Hamza Çatakovic’le bir gol daha bularak beraberliği sağlarken, 2-2 biten maçta Çorum FK çok kritik 2 puan daha kaybetti.

TEK GALİBİYET MANİSA’YA KARŞI

Sezonun 15.haftasında, bu kez Manisa FK 10 kişi kaldı. Manisa’da oynanan maçta, Ahlatcı Çorum FK 13.dakikada Burak Süleyman’ın golüyle 1-0 öne geçerken, Manisa FK 29.dakikada Birkan Yılmaz’ın kırmızı kart görmesi üzerine 10 kişi kaldı.

10 kişi kalan rakibine gol atamayan Ahlatcı Çorum FK, özellikle son dakikalarda kalesinde önemli tehlikeler yaşasa da 1-0 kazanarak rakiplerinin 10 kişi kaldığı maçlardaki ilk ve tek galibiyetini aldı.

ANKARAGÜCÜ’NE PUAN VERDİ

Ahlatcı Çorum FK’nın 17.haftadaki Ankaragücü maçında da kırmızı kart çıktı. Çorum Şehir Stadı’nda oynanan maçta Başkent ekibi 40.dakikada Yusuf Emre Gültekin’in kırmızı kart görmesi üzerine 10 kişi kalırken, Ahlatcı Çorum FK 51’de Kadir Seven’le golü bulup öne geçti ancak bir türlü ikinci golü atamadı. 89’da Darin Rotariu ile skoru eşitleyen Ankaragücü Çorum’dan 1-1’lik eşitlikle ayrılırken, Ahlatcı Çorum FK çok kritik 2 puan daha kaybetti.

BU KEZ 9 KİŞİYE YENİLDİ

10 kişi kalan rakiplerine karşı zorlanan Ahlatcı Çorum FK, son maçında çıtayı biraz daha yükselterek bu kez 9 kişiye takıldı. Geçtiğimiz Pazar günü, İstanbul’da Fatih Karagümrük’le karşılaşan Ahlatcı Çorum FK, 23.dakikada Johnson’un golüyle ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.

52’de Wesley, 70’te de Johnson kırmızı kart görünce Fatih Karagümrük 9 kişi mücadele etmek zorunda kaldı. Ancak buna rağmen pozisyona bile girmekte zorlanan Ahlatcı Çorum FK 1-0 yenilmekten kurtulamadı ve 3 puanı İstanbul’da bırakıp döndü.