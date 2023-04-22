9 KEZ OYNADILAR
Profesyonel liglerdeki 11.sezonunu geçiren Çorum FK, renktaşı olan 24 Erzincanspor’la bugüne kadar 5’i evinde, 4’ü deplasmanda olmak üzere 9 kez karşılaştı. Bu maçların 5’ini Çorum FK, 1’ini Erzincanspor kazanırken, 3 maç berabere bitti. Çorum FK’nın 9 golüne renktaşı 5 golle cevap verdi.
TEK YENİLGİ DEPLASMANDA
Çorum FK, 24 Erzincanspor’a karşı tek yenilgisini, 2016-2017 Sezonunun 2.haftasında, deplasmanda 1-0’lık skorla alırken, rakibiyle Erzincan’da oynadığı 4 maçın 2’isini kazanıp, 1’inde de berabere kaldı. Rakip fileleri 3 kez havalandıran Çorum FK, kalesinde 2 gol gördü.
ÇORUM’DA 3 GALİBİYET 2 BERABERLİK
Çorum FK, 24 Erzincanspor’la kendi sahasında oynadığı 5 maçta ise, 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Bu maçlarda 6 gol bulan Çorum FK, kalesinde 3 gole engel olamadı.
Çorum temsilcisi, Erzincanspor’la oynadığı son 2 maçı da Sinan Kurumuş’un golleriyle 1-0 kazandı.
ÇORUM-ERZİNCAN MAÇLARI
2015-2016
0-0(D)
2-1
2016-2017
0-1(D)
1-1
2018-2019
2-1
2-1 (D)
2020-2021
0-0
0-0(D)
2022-2023
1-0
(Hüseyin AŞKIN)