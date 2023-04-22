9 KEZ OYNADILAR

Profesyonel liglerdeki 11.sezonunu geçiren Çorum FK, renktaşı olan 24 Erzincanspor’la bugüne kadar 5’i evinde, 4’ü deplasmanda olmak üzere 9 kez karşılaştı. Bu maçların 5’ini Çorum FK, 1’ini Erzincanspor kazanırken, 3 maç berabere bitti. Çorum FK’nın 9 golüne renktaşı 5 golle cevap verdi.

TEK YENİLGİ DEPLASMANDA

Çorum FK, 24 Erzincanspor’a karşı tek yenilgisini, 2016-2017 Sezonunun 2.haftasında, deplasmanda 1-0’lık skorla alırken, rakibiyle Erzincan’da oynadığı 4 maçın 2’isini kazanıp, 1’inde de berabere kaldı. Rakip fileleri 3 kez havalandıran Çorum FK, kalesinde 2 gol gördü.

ÇORUM’DA 3 GALİBİYET 2 BERABERLİK

Çorum FK, 24 Erzincanspor’la kendi sahasında oynadığı 5 maçta ise, 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Bu maçlarda 6 gol bulan Çorum FK, kalesinde 3 gole engel olamadı.

Çorum temsilcisi, Erzincanspor’la oynadığı son 2 maçı da Sinan Kurumuş’un golleriyle 1-0 kazandı.

ÇORUM-ERZİNCAN MAÇLARI

2015-2016

0-0(D)

2-1

2016-2017

0-1(D)

1-1

2018-2019

2-1

2-1 (D)

2020-2021

0-0

0-0(D)

2022-2023

1-0

(Hüseyin AŞKIN)