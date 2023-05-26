TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta normal sezonu 79 puanla zirvede tamamlayan Çorum FK'nın 28 kişilik oyuncu kadrosunda 26 oyuncu forma şansı bulurken, kalecilerden Hasan Hüseyin Akınay ile Ahmet Hakan Leblebici forma giyemeyen oyuncular oldular. 26 oyuncu arasında Kırmızı-Siyahlı formayı 2022-2023 sezonunda en çok terleten isim 34 maç 2989 dakika ile Erkan Kaş oldu. Çorum FK'nın şampiyonluğunda büyük bir pay sahibi olan tecrübeli futbolcu Erkan Kaş en uzun süre alan futbolcular listesinde zirvede yer almayı başardı. 2578 dakika ile golcü futbolcu Sinan Kurumuş bu alanda ikinciliği elde ederken, sağ bek Serkan Yavuz ise 2522 dakika ile üçüncü sırada yer aldı. Çorum FK'nın en önemli isimlerinden biri olan kaptan Murat Yıldırım ise 2446 dakika ile dördüncülük koltuğuna otururken, defansın önemli isimlerinden Salih Zafer Kurşunlu 30 maçta 2424 dakika sahada kalarak beşinciliği elde etti. Özellikle Ligin ikinci yarısında oynadığı futbol ile takımına büyük katkı veren oyuncuların başında gelen Ferhat Yazgan ise 2269 dakika ile en uzun sahada kalan futbolcular sıralamasında altıncı sıraya yerleşti.

Çorum FK'nın şampiyonluğunda pay sahibi olan diğer futbolculardan Emre Öztürk 2025 dakika, Suat Kaya 1820 dakika, Atakan Akkaynak 1716 dakika, Ali Türkan 1530 dakika, Atakan Cangöz 1298 dakika, Bayram Olgun 1260 dakika ve Gökhan Karadeniz ise 1125 dakika mücadele eden isimler oldular.

LİSTENİN SONUNDA OZAN SOL YER ALDI

Çorum FK'nın şampiyonluğu ile sonuçlanan 2022-2023 sezonunda Kırmızı-Siyahlı formayı giyen 13 futbolcu bin dakika sınırını geçemedi.

Çorum FK'nın devre arasında Sakaryaspor'dan büyük umutlarla transfer ettiği ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle bir türlü forma şansı bulamayan Ozan Sol 5 maç 28 dakika ile en az sahada kalan futbolcular listesinde son sırada yer aldı. Ozan Sol'u 90 dakika ile Mahmut Eren Güler takip ederken, 4 maçta 117 dakika forma şansı bulan Sabrican Vural üçüncü, Mertcan Aşcı 119 dakika ile dördüncü, Muhammet Mustafa Yıldırım ise 126 dakika ile en az forma şansı bulan futbolcular sıralamasında beşinci sırada yer aldı.

Bin dakika sınırının altında kalan futbolculardan Hurşit Taşçı 937 dakika, Berkay Can Değirmencioğlu 935 dakika, Eren Aydın 869 dakika, Fatih Selimhan Solmaz 760 dakika, Selim Ilgaz 614 dakika, M.Emre Yalçınkaya 419 dakika, Timur Temeltaş 241 dakika ve Mustafa Eren Damar ise 237 dakika Kırmızı-Siyahlı formayı bir sezonda terletme başarısı gösterdiler.

(Rıfat KARA)