Ahlatcı Çorum FK, profesyonel liglerde en az gol attığı sezonu geçiriyor.

Ligin geride kalan 15 haftalık periyodunda 6 galibiyet, 5 beraberlik, 4 yenilgi alarak 23 puan toplayan Ahlatcı Çorum FK, attığı 17 gole karşılık kalesinde 15 gol gördü. 13 sezondur profesyonel liglerde mücadele eden kırmızı-siyahlı takım, 15.haftalar itibariyle en az golü bu sezon kaydetti.

EN ÇOK 2020-2021 SEZONUNDA GOL ATTI

Çorum temsilcisi, 2012-2013 sezonunda 23, 2013-2014 sezonunda 24, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında 20’şer, 2016-2017 sezonunda 28, 2017-2018 sezonunda 30, 2018-2019 sezonunda 21, 2019-2020 sezonunda 23, 2020-2021 sezonunda 33, 2021-2022 sezonunda 22, 2022-2023 sezonunda 23, geçen sezon ise 27 gol attı. Kırmızı-siyahlı ekip, bu sezon attığı gol sayısı ile geçen sezonun 10 gol gerisinde kaldı.

LİGİN EN AZ GOL ATAN DÖRT TAKIMINDAN BİRİ

Ahlatcı Çorum FK, play-off potasında yer alan 7 takım arasında en az gol atan takım olurken, Trendyol 1.Lig’in de en az gol kaydeden 4 takımından biri olarak dikkat çekiyor.

Lig sonuncusu Yeni Malatyaspor 7 golle ligin en az gol atan takımı olurken,

Adanaspor 11golle ikinci, Gençlerbirliği 15 golle üçüncü, Ahlatcı Çorum FK ise 17 golle dördüncü sırayı alıyor.

EN GOLCÜ TAKIM KARAGÜMRÜK

Öte yandan, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin en golcü takımı ise 30 golle İstanbul Fatih Karagümrük. Temsilcisini 24’er golle Kocaelispor ve Ümraniyespor takip ediyor.