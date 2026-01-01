Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Arca Çorum FK, 2025 yılını yüzde 50’nin bir tık üstü performansla tamamladı.

YILIN PUAN ORTALAMASI 1,52

Kırmızı-siyahlı takım, 2025 yılında 40 lig, 5 Türkiye Kupası maçına çıktı. Ligde 17 galibiyet, 10 beraberlik, 13 yenilgi alarak 61 puan toplayan Arca Çorum FK, 1,52 puan ortalaması tutturdu. Bu maçlarda 58 gol atan Çorum temsilcisi, kalesinde 48 gol gördü.

Arca Çorum FK, 40 maçın 19’unu bu sezon oynarken, 9 galibiyet, 5 beraberlik, 5 yenilgi alarak hanesine 32 puan yazdırdı. Rakip fileleri 28 kez havalandıran Arca Çorum FK, kalesinde 20 gole engel olamadı.

KUPADA 5 MAÇ

Süper Lig’e yükselmeye odaklanan Arca Çorum FK, 2025 yılında 3’ü geçen sezona mahsuben Türkiye Kupası’nda ise 5 maça çıktı. Geçen sezon, tarihinde ilk kez grup aşamasına kalan Arca Çorum FK, Konyaspor’a 1-0, Başakşehir FK’ya ise 4-1 yenilirken, Boluspor’u 2-1 mağlup etti.

Arca Çorum FK bu sezon ise Kütahyaspor’u 3-0 yenerken, Süper Lig ekibi Alanyaspor’a 5-0 yenildi.

ÇORUM FK’NIN

2025 YILINDAKİ

MAÇLARI

2024-2025 SEZONU

Şanlıurfaspor…….0-0 D

İstanbulspor……..3-1

Ümraniyespor……3-1

F.Karagümrük…..0-1 D

Bandırmaspor……4-0

Sakaryaspor……..1-2 D

Yeni Malatya……2-0

Kocaelispor……..0-2 D

Adanaspor………1-1

Iğdır FK…………0-1 D

Boluspor…………0-2

Gençlerbirliği……..2-1 D

Keçiörengücü……..3-2

Pendikspor………..2-2 D

Esenler Erokspor….3-3

Erzurumspor………1-1 D

Manisa FK………..3-2

Amed Sportif…….0-1 D

Ankaragücü………0-1 D

Şanlıurfaspor……..2-1

İstanbulspor………0-3 D

TÜRKİYE KUPASI

Konyaspor……….0-1

Başakşahir FK……1-4 D

Boluspor………….2-1

2025-2026 SEZONU

Amedspor……….2-0

Adana Demir……3-0 D

Sarıyer…………..2-1

Keçiörengücü…...2-1 D

Vanspor………...0-0

İstanbulspor…….1-3 D

Serikspor……….1-1

Ümraniyespor….1-1 D

Manisa FK……..3-1

Hatayspor………4-1 D

Boluspor……….0-0

Esenler Erok……1-3 D

Iğdır FK…………3-1

Bandırmaspor…..0-1 D

Bodrum FK……..0-4 D

Pendikspor………2-0

Sivasspor………..1-1 D

Sakaryaspor……..2-0

Erzurumspor…….0-1 D

TÜRKİYE KUPASI

Kütahyaspor…….3-0

Alanyaspor………0-5