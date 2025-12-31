İkinci yarıya daha güçlü bir kadro ile girmek için kolları sıvayan Arca Çorum FK yönetimi tecrübeli kanat oyuncusu Serdar Gürler ile her konuda anlaşma sağladığı öğrenildi.

Futbola Fransa’da başlayan Serdar Gürler, altyapı eğitimini Sochaux ve Le Mans gibi kulüplerde aldı. Profesyonel kariyerine de Fransa’da adım atan hücum oyuncusu, Türkiye kariyerinde ise birçok kulübün formasını giydi.

Süper Lig’de Gençlerbirliği, Osmanlıspor, Antalyaspor, Başakşehir ve Eyüpspor formalarıyla önemli maçlara imza atan tecrübeli oyuncunun Cuma günü imzayı atıp, kampa katılması bekleniyor.