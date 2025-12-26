Edinilen bilgilere göre, futbolda yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Çorum FK’lı futbolcu Mert Aktaş hakkında işlem yapıldı. Soruşturma çerçevesinde Aktaş’ın emniyet güçleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Yetkililerden konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmazken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü belirtildi. Mert Aktaş’ın hukuki sürecinin devam ettiği ve adli makamlarca yapılacak değerlendirme sonucunda kamuoyunun bilgilendirileceği ifade edildi.