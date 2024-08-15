Cemil Çağlar’ın İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten Hüseyin Şahin’e ziyaretler devam ediyor. Önceki gün Çorum FK Kulüp Müdürü Özgür Yıldırım, Çorum FK Taraftar Sorumlusu Halis Öksüz Şahin’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Şahin’e yeni görevinde başarılar dileyen Yıldırım ve Öksüz, Şahin’e üzerinde isminin yazılı olduğu “19” numaralı Çorum FK forması hediye etti.

Yıldırım ve Öksüz’ün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü Hüseyin Şahin ise Çorum FK’ya hafta sonu oynanacak olan Fatih Karagümrük maçında başarı dileklerini iletti.