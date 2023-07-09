Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek için kolları sıvayan Çorum FK yönetimi transferde titiz bir çalışma yürütüyor. Daha önce Hollandalı golcü Thomas Verheydt ve Senegalli stoper Zargo Toure'ye resmi imzayı attıran Çorum FK yönetimi gözünü diğer mevkilere çevirdi. Kulüp CEO'su Abdulhamit Yıldız, Geraldo ve Caner Cavlan transferinde görüşmelerin devam ettiğini söylerken, sağ bek mevkisi için de Çaykur Rizespor'dan Oğuz Ceylan ile görüşmelere başlandığını belirtti. 32 yaşındaki futbolcu ile bugün yapılan görüşmenin olumlu geçtiğini belirten Yıldız, yarın bir görüşme daha yapılacağını ve anlaşma sağlanması halinde imzaların atılacağını ifade etti.