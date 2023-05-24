TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta, 2022-2023 Sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Çorum FK, kulüp tarihinin tüm rekorlarını alt üst etti. Kırmızı-siyahlı takımın kırdığı rekorlardan biri de, “puan rekoru” oldu.

19 takımlı grupta, 36 maça çıkan Çorum FK, 24 galibiyet, 7 beraberlik, 5 yenilgi alırken, 79 puan topladı. Bu maçlarda 65 gol atıp, 24 gol yiyen Çorum FK’nın aldığı 79 puan, kulüp tarihinin puan rekoru olarak kayıtlara geçti. Kırmızı-siyahlılar, daha önce en çok puanı 2021-2022 Sezonunda toplamışlardı. 38 maçta 18 galibiyet, 11 beraberlik, 9 yenilgi alan Çorum FK, 65 puan toplarken, attığı 58 gole karşılık kalesinde 41 gol görmüştü.

Profesyonel futbol liglerindeki 11.sezonunu tamamlayan Çorum FK, 2012-2013 Sezonunda 34 maçta 38 puan, 2013-2014 Sezonunda 34 maçta 53 puan, 2014-2015 Sezonunda 34 maçta 56 puan, 2015-2016 Sezonunda 36 maçta 59 puan, 2016-2017 Sezonunda 36 maçta 58 puan, 2017-2018 Sezonunda 34 maçta 48 puan, 2018-2019 Sezonunda 34 maçta 52 puan, 2019-2020 Sezonunda 28 maçta 36 puan, 2020-2021 Sezonunda 36 maçta 54 puan toplamıştı.