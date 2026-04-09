Arca Çorum FK’nın deneyimli kanat oyuncusu Yusuf Erdoğan, önümüzdeki ay sonunda hak ettikleri Süper Lig’e yükseleceklerine inandığını ifade etti.

Kendi sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Yusuf Erdoğan, kırmızı-siyahlı camiayı “ailem” diye nitelerken, “Bu renklere gönül vermiş sevgili ailem, doğrularımız, yanlışlarımızla bu noktaya kadar geldik. Bugüne kadar bize hep destek verdiniz, vermeye de devam edeceksiniz, bundan hiç şüphem yok. Mayıs ayı sonunda hak ettiğimizi alacağımızdan hiç şüphe etmedim, sizin de şüpheniz olmasın. Tek yumruk olup başaracağız” ifadelerini kullandı.

15 GOLE KATKI SAĞLADI

Yaşadığı form düşüklüğü nedeniyle Uğur Uçar’ın teknik direktörlük görevine gelmesinden sonra formayı Serdar Gürler’e kaptıran Yusuf Erdoğan, 32 maçta 2.256 dakika süre aldı. Deneyimli futbolcu bu maçlarda 4 gol atarken, 11 de asist yaparak tam 15 gole direkt katkı sağladı.