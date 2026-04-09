Arca Çorum FK, Pendikspor maçı için planlanan programdan bir gün önce İstanbul’a gitti. Edinilen bilgilere göre, İstanbul’a yarın Ankara’dan uçakla gidilmesi planlanırken, yapılan değişiklik nedeniyle kafile bugün sabah saatlerinde Merzifon’dan uçakla İstanbul’a gitti. Otele yerleşen Arca Çorum FK, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayıp maç saatini beklemeye başlayacak.

THİAM VE SERDAR KADRODA

Öte yandan, Bodrum FK maçında sakatlanıp oyundan çıkan Üzeyir’in durumunun iyi olduğu ve Pendikspor maçında oynayabileceği belirtildi. Sakatlığı nedeniyle Bodrum maçında forma giyemeyen Serdar Gürler ve maçta ağrıları nükseden Mame Thiam’ın da kadroya dahil edildikleri, Serdar’ın oynayıp oynayamayacağının maç saatinde netlik kazanacağı kaydedildi.