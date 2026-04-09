Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Erkekler Bölgesel Lig D grubu 7.hafta maçında Çorum Belediyespor deplasmanda Başkent Seğmenler’in konuğu oldu. Ankara Sinan Şamil Sam Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunda etkisiz bir oyun ortaya koyan Çorum’un 12 dev adamı periyodu 18-15 geride bıraktı. İkinci periyotta oyuna ortak olan Çorum temsilcisi bu periyodu 25-18 kazanarak ilk yarıyı 40-36 önde kapattı. Üçüncü periyotta da iyi oyununu devam ettiren Çorum Belediyespor takımı dördüncü periyoda 70-57 önde girmeyi başardı. Son periyotta oyundan düşen rakibi karşısında pota dibinde adeta şov yapan Kırmızı-Siyahlılar maçı 88-66 kazanarak ligdeki beşinci galibiyetini elde etti. Yusuf Bayrak attığı 28 sayı ile maçın en skorer oyuncusu olmayı başardı.

Bu sonucun ardından Çorum’un 12 dev adamı puanını 12’e, Başkent ekibi ise 10 puana yükseldi.

Kırmızı-Siyahlılar 12 Nisan Pazar günü 8.hafta maçında sahasında Isparta Gençlikspor’u konuk edecek.