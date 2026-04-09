Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2026 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldızlar ve Genç Erkekler 8 Top Bilardo İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. Olimpik Yüzme Havuzu Bilardo Salonu’nda gerçekleşen il birinciliği müsabakalarına toplam 13 sporcu katılım sağladı. Müsabakalar boyunca hem teknik becerilerini, hem de stratejik oyun kabiliyetlerini sergileyen sporcular izleyenlere keyifli anlar yaşattılar.

Çekişmeli geçen maçlar sonunda yıldızlar kategorisinde Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’ndan Yusuf Avcı zirvede yer alırken, Gazipaşa Ortaokulu’ndan Emir Şiranlıoğlu ikinci, Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu’ndan Abdulkadir Karlı üçüncü oldu. Gençlerde ise Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Zeynel Emin birincilik kürsüsüne çıkan isim olurken, Özel Çorum Boğaziçi Anadolu Lisesi’nden Eymen Bilgen ikinci, İnönü Anadolu Lisesi’nden Çınar Çark üçüncü, yine Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden A.Yasin Güleç ise dördüncülüğü elde etti.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren öğrencilere madalyaları takdim edildi.