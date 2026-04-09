Çorum voleybol tarihinde bir ilke imza atan Sungurlu Belediyespor’un Baş Anterenörü Mustafa Özdemir yaptığı açıklamada büyük bir gurur ve mutluluk yaşadıklarını belirtti.

Çorum voleybolunda Sungurlu Belediyespor olarak çıtayı en yükseğe çıkarttıklarının da altını çizen tecrübeli teknik adam, bu başarının sadece bir kulübün değil, tüm şehrin ortak emeği olduğunu dile getirdi.

Takımın sezon boyunca büyük bir özveriyle çalıştığını belirten deneyimli antrenör, “Oyuncularım sahada inanılmaz bir karakter ortaya koydu. Her maçta mücadeleyi bırakmadık. Bu başarı, alın terinin ve inancın eseridir. Çorum’a böyle bir mutluluk yaşattığımız için tarifsiz bir gurur içindeyiz. Sporcularım ve ekibimle gurur duyuyorum” dedi.

DERE’YE TEŞEKKÜR

Başarı yolculuğunda kendilerine destek olan isimleri de unutmayan Mustafa Özdemir, özellikle Muhsin Dere’ye ayrı bir parantez açtı.

Özdemir, “Her zaman yanımızda olan, desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Muhsin Dere’ye teşekkür ediyorum. Bu süreçte maddi ve manevi katkılarıyla bize güç verdi. Böyle insanların varlığı, sporun gelişimi açısından son derece kıymetli” ifadelerini kullandı.

“BU BAŞARI TÜM ÇORUM’UN”

Elde edilen başarının sadece takım ve yönetimle sınırlı olmadığını belirten Özdemir, tüm şehre teşekkür etti.

“Tribünleri dolduran, bizi her yerde destekleyen taraftarlarımıza minnettarız. Onların enerjisi sahaya yansıdı. Aynı şekilde Çorum halkı da bizi yalnız bırakmadı. Bu başarı hepimizin. Şehrin birlik ve beraberliği sahaya da yansıdı ve bizi bu noktaya taşıdı” şeklinde konuştu.

HEDEFİMİZ EFELER

LİGİ'NDE KALICI OLMAK

Gelecek hedeflerine de değinen Mustafa Özdemir, asıl mücadelenin şimdi başladığını vurguladı. Efeler Ligi’nde kalıcı olmanın en büyük hedefleri olduğunu belirten Özdemir, şunları söyledi:

“Buraya gelmek çok zordu ama burada kalmak daha da zor olacak. Biz bunun bilincindeyiz. Amacımız sadece Efeler Ligi’ne çıkmak değil, burada kalıcı olmak ve güçlü bir takım haline gelmek. Planlı ve disiplinli çalışmaya devam edeceğiz. Çorum’u en iyi şekilde temsil etmeyi sürdüreceğiz” dedi.