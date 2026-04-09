Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2026 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldızlar (kız-erkek-karma) Floor Curling Karadeniz Bölge Şampiyonası’nın startı Çorum’da verildi. Bölge Şampiyonası’na 19 ilden 57 okul ve 171 öğrenci katılım sağladı.

Yeni Spor Salonu’nda gerçekleşen açılış törenine, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Okul Sporları Şube Müdürü Ayşe Şenyuva, Spor Şube Müdürü Gürsel Gürbüz, Okul Sporları İl Temsilcisi Mustafa Türkay, Curling İl Temsilcisi Şeyda Zengin, öğrenciler, öğrenci velileri ve antrenörler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan tören protokol konuşmaları ile devam etti. Daha sonra gerçekleşen geçiş seremonisinin ardından açılış töreni sona erdi.

ÇORUM’U 2 OKUL TEMSİL EDİYOR

Ev sahibi Çorum, şampiyonada iki okul ile mücadele edecek. Yıldız kız ve karma kategorilerinde Sultan Abdulhamit Han Ortaokulu, yıldız erkekler kategorisinde ise Yıldızım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu sahaya çıkacak.

Sultan Abdulhamit Han Ortaokulu yıldız kızlarda Afyonkarahisar, Ankara, Sakarya ve Kastamonu temsilcileri ile birlikte C grubunda, karma kategorisinde ise Kırıkkale ve Bartın temsilcileri ile birlikte D grubunda mücadele edecek. Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu ise yıldız erkeklerde Bolu, Samsun, Sinop ve Karabük temsilcileri ile birlikte A grubunda gruptan çıkma mücadelesi verecek.

Şampiyona 12 Nisan’da oynanacak final maçlarının ardından sona erecek.