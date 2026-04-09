Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2026 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldız Erkekler Yarı Final Grup Birinciliği 7-9 Nisan tarihleri arasında Yozgat’ta yapıldı. Çorum temsilcisi Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu grubunda oynadığı maçlarda Kayseri’yi 4-1, Nevşehir’i 4-1, Kıbrıs temsilcisini 2-1 yenerek grubunu lider tamamladı. Finalde diğer grubun ikincisi Adıyaman ile karşılaşan Çorum temsilcisi normal süresi 2-2 biten maçta penaltı atışları sonucunda 4-2 yenerek adını 5-9 Mayıs tarihleri arasında Trabzon’da yapılacak olan Türkiye finallerine yazdırmayı başardı.

Muhabir: RIFAT KARA