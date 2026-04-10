Çorum’un gelecek vadeden genç hakemlerinden Lütfican Arduç, bu hafta Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 4.grup takımlarından Samsun ekibi Ladik Belediyespor’la Kırşehir Yetişen Yıldızlar Spor Kulübü arasında oynanacak 23.hafta maçını Lütfican Arduç yönetecek. 12 Nisan Pazar günü, Ladik İlçe Stadı’nda oynanacak maçta Lütfican Arduç’un yardımcılıklarını Ankara bölgesinden Ayberk Yalçınkaya ile Taner Kıtmır yapacak. Saat 14.00’te başlayacak karşılaşmada Çorum bölgesi hakemlerinden İsmail Sırma ise dördüncü hakem olarak görev alacak.