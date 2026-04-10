Arca Çorum FK, 3 Nisan’da Bandırmaspor’la sahasında oynadığı ve 1-0 yenildiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi 33.hafta maçında meydana gelen iki disiplin ihlali nedeniyle cezalandırıldı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Arca Çorum FK’ya taraftarlarının neden olduğu “Saha olayları” nedeniyle 110.000 lira para cezası keserken, yine taraftarlarının neden olduğu “çirkin ve kötü tezahürat” eyleminin gerçekleştiği VİP A, Kuzey E4, Kuzey E5 ve Kuzey E6 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle Sivasspor’la oynanacak maça girişlerinin engellenmesine karar verdi.