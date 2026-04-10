Arca Çorum FK, 11 Nisan Cumartesi günü 35.hafta maçında konuk olacağı Pendikspor’la tarihinde 6.kez karşılaşacak. Geride kalan 5 maçta taraflar 2’şer galibiyet aldı.

İLK 2 MAÇI PENDİKSPOR KAZANDI

Profesyonel liglerdeki 14.sezonunu geçiren Arca Çorum FK, Pendikspor’la 2’si 2.Lig’de, 3’ü 1.Lig’de olmak üzere 5 kez karşılaştı. İki takım ilk kez 2019-2020 Sezonunda, 2.Lig Beyaz Grup’ta rakip oldu. 5.haftada Çorum’da oynanan ve iki takımın ilk kez karşı karşıya geldiği maçı İstanbul temsilcisi 76.dakikada Salim İyilik ve 90+1.dakikada Ozan Papaker’in golleriyle 2-0 kazandı. Arca Çorum FK’da Osman Bodur 70.dakikada kırmızı kart gördü.

22.haftada İstanbul’da oynanan maçı da Pendikspor 3-2 kazandı. Pendikspor, 21.dakikada Fatih Şerifoğlu’nun kendi kalesine, 35.dakikada Oktay Balcı ve 64.dakikada Mahmut Caner Alioğlu’nun golleriyle 3-0’ı yakalarken, Arca Çorum FK’nın golleri 76.adikada Kıvanç Kaya ve 90+2.dakikada Murathan Buruş’tan geldi.

İLK GALİBİYET

Arca Çorum FK ile Pendikspor son 2 sezondur da 1.Lig’de rakip oluyorlar. Geçen sezonun 12.haftasında Çorum’da oynanan maçı 45+2.dakikada Kadir Seven’in attığı golle Arca Çorum FK 1-0 kazanırken, 31.haftada İstanbul’da oynanan maç 2-2 bitti. Arca Çorum FK’nın 30.dakikada penaltıdan Ferhat Yazgan ve 38.dakikada Thomas Verheydt ile 2-0’ı yakaladığı maçta Pendikspor’un gollerini 59.dakikada Bekir Karadeniz, 80.dakikada da Del Valle attı.

SON MAÇI ÇORUM FK KAZANDI

İki takım arasında bu sezonun 16.haftasında Çorum’da oynanan maçı ise Arca Çorum FK 2-0 kazandı. Kırmızı-siyahlı takıma galibiyeti getiren golleri 17.dakikada Yusuf Erdoğan, 42.dakikada da Emeka Eze attı.