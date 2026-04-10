Çorumlu badmintoncular, Bulgaristan’dan 2 altın, 2 bronz madalya getirdi. Bulgaristan’ın Svilengrad şehrinde düzenlenen Bulgarian U15 International 2026 Badminton Turnuvasında Türkiye’yi temsil eden sporculardan Yağmur Koçak 2 altın, Furkan Alnıdelikve Musab Şerbetçi ise 1’er bronz madalya kazandılar.

YAĞMUR

KOÇAK’TAN

2 ALTIN

Geçtiğimiz günlerde Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi’den Kayseri’nin Develi Genlik ve Spor Kulübü’ne transfer olan Çorumlu sporcu Yağmur Koçak, tek kadınlar kategorisinde karşılaştığı tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu. Koçak, karışık çiftlerde ise Erzincanlı partneri Kağan Erçetin ile şampiyonluğa ulaştı.

Yine geçtiğimiz günlerde Develi Genlik ve Spor Kulübü’ne transfer olan Çorum Sporcu Eğitim Merkezi sporcularından Furkan Alnıdelik ve Musab Şerbetçi ise çift erkekler kategorisinde üçüncü olup Türkiye’ye bronz madalya kazandırdılar.

KATKIDA

BULUNANLARA

TEŞEKKÜR

Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi sahibi ve antrenörü Barış Boyar, Bulgaristan’da derece yapan sporcuları kutlarken, sporculara güvenerek transferlerini gerçekleştiren Develi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü yöneticilerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Boyar, spora ve sporculara verdikleri desteklerden dolayı da AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız ve Çorum Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü Rıfat Ceylan’a teşekkür etti.