Arca Çorum FK’nın 11 Nisan Cumartesi günü Pendikspor’la İstanbul’da oynayacağı Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi 35.hafta maçının biletleri satışa sunuldu.

Pendikspor Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, kadın ve 15 yaş altı çocukların ücretsiz izleyebilecekleri maçta Arca Çorum FK taraftarları için ayrılan misafir takım tribün bilet fiyatlarının önceki maçlara göre 10 kat artırıldığı görüldü. Pendikspor yönetimi, önceki iç saha maçlarında misafir takım bilet fiyatlarını 25 lira olarak belirlerken, Arca Çorum FK için bu rakam 250 liraya çıkartıldı.

Öte yandan, Pendikspor yönetimi, kendi taraftarları için de kala arkası ve açık tribün biletlerini 195’er liradan, VİP tribün biletlerini ise 500 liradan satışa çıkarttı.