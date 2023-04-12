2.Lig Beyaz Grup’ta “Birlikte başaracağız” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, geçtiğimiz hafta, evinde Tarsus İdmanyurdu karşısında aldığı 9-0’lık galibiyetle hem kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik rekorunu (13 maç), hem de en farklı galibiyet rekorunu kırdı. Tarsus galibiyeti, Çorum FK tarihine “gol yemeden en uzun galibiyet rekoru”nu da yazdırdı.

450 DAKİKADIR GOL YEMİYOR

Profesyonel liglerdeki 11.sezonunu geçiren Çorum FK, bu sezon 2.Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluğun en güçlü iki adayından biri olarak gösteriliyor. Şanlıurfaspor’la nefes nefese bir mücadelenin içerisinde bulunan kırmızı-siyahlı takım, son 5 maçını gol yemeden kazandı ve bu alanda bir ilke imza attı.

REKORLARI EGALE ETTİ

Kırmızı-siyahlı takım, profesyonel lig tarihinde daha önce 2014-2015 Sezonunda da biri hükmen galibiyet olmak üzere üst üste 5 maçta gol yemezken, 1 galibiyet, 4 beraberlik elde etmiş, 2021-2022 Sezonunda da yine üst üste 5 maçta gol yememiş ve 3 galibiyet, 2 beraberlik almıştı.

2015-2016 Sezonunda da üst üste 5 galibiyet alan Çorum FK, 12 gol atmış ancak kalesinde 6 gol görmüştü.

İLK KEZ OLUYOR

Bu sezonun son 5 maçında, gol yememe ve en uzun galibiyet rekorlarını egale eden Çorum FK, iç sahada 3-0’lık Sivas Belediye galibiyetiyle başlayan seride, sırasıyla deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler’i 2-0, evinde Esenler Erokspor’u 1-0, deplasmanda Ankaraspor’u 1-0, evinde Tarsus İdmanyurdu’nu 9-0 mağlup etti. Bu maçlarda gol yemeden 15 puan toplayan Çorum FK, attığı 16 gole karşılık kalesinde gol görmedi. Bu tablo, Çorum FK’nın kulüp tarihine “gol yemeden en uzun galibiyet rekoru” olarak geçti.

SIRADAKİ REKOR

15 Nisan Cumartesi günü Bayburt Özel İdare ile deplasmanda karşılaşacak olan Çorum FK, ligden düşmesi kesinleşen rakibi karşısında kazandığı takdirde, tarihinin en uzun galibiyet rekorunu kırmış olacak.

2015-2016 Sezonunda da üst üste 5 galibiyet alan Çorum FK’nın serisi, 26.haftada, Aydın deplasmanında, Çine Madranspor karşısında alınan 1-0’lık yenilgi ile sona ermişti.

(Hüseyin AŞKIN)