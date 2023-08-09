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Trendyol 1.Lig’de mücadele edecek olan Ahlatcı Çorum FK’nın yeni sezon kadro yapılanması büyük ölçüde belli oldu. Son olarak üç futbolcu ile daha yollar ayrıldı.

Sezon öncesi hazırlık döneminin tamamlanmasından sonra 11 Ağustos'ta başlayacak lige odaklanan Ahlatcı Çorum FK’da, teknik heyetin de raporu doğrulusunda takımdan ayrılan futbolcular belli oldu. Edinilen bilgilere göre, stoper Salih Zafer Kurşunlu, geçen sezonun ikinci yarısını Arnavutköy Belediyespor’da kiralık geçirdikten sonra takıma geri dönen ve hazırlık dönemi çalışmalarına katılan orta saha oyuncusu Berat Ali Genç ve geçtiğimiz günlerde Almanya’nın Bölgesel Lig takımlarından FC Viktoria 1889 Berlin’den transfer edilen orta saha oyuncusu Enes Küç ile yollar ayrıldı.

Salih Zafer Kurşunlu geçen sezon Çorum FK formasıyla 30 resmi maçta 2.424 dakika süre alırken, 5 sarı kart gördü.

Sezonun ilk yarısını Çorum FK’da geçiren ve 14 resmi maça çıkıp 661 dakika sahada kalan, 2 gol atan Berat Ali, ikinci yarıda Arnavutköy Belediyespor’da kiralık oynayan Berat Ali Genç, İstanbul ekibinde de 17 resmi maçta 990 dakika süre aldı ve 3 gol attı.