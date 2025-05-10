Trendyol 1.Lig'de sezonun bugün oynanan maçlarla sona ermesinin ardından Çorum FK'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

Kırmızı -Siyahı kulüpte bugün itibari ile Ahlatcı Holding ile yapılan isim sponsorluğu anlaşması sona erdi. Bu gelişme sonrası Çorum FK yönetiminin Arca Holding ile yeni sezon için isim sponsorluğu konusunda yeni bir anlaşma sağladığı öğrenildi.

Çorum FK, yeni sezonda Arca Çorum FK ismi ile 1.Lig'de mücadele edecek olup şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurulacağı da gelen bilgiler arasında yer aldı.