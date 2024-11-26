Ahlatcı Çorum FK’nın son haftalardaki formda oyuncusu Suat Kaya’ya nazar değdi. Esenler Erokspor maçında sakatlanan deneyimli kanat oyuncusunun adalesinde yırtık tespit edildi.

Esenler Erokspor deplasmanında, henüz 3.dakikada attığı golle Ahlatcı Çorum FK’yı 1-0 öne geçiren ve 27.dakikada da Kerem Kalafat’ın attığı golün asistini yapan Suat Kaya, yaşadığı sakatlık nedeniyle 58.dakikada yerini Eren Karadağ’a bırakmıştı.

Çorum dönüşü MR’ı çekilen Suat’ın arka adalesinde yırtık tespit edildiğini belirten Sportif Direktör Muhammed Fettahoğlu, deneyimli futbolcunun yaklaşık 10-14 gün sahalardan uzak kalacağını söyledi.

Son 4 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergileyerek skora ciddi katkı sağlayan Suat Kaya’nın sakatlanması zorlu Erzurumspor maçı öncesinde önemli kayıp olarak görülüyor.