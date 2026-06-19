Arca Çorum FK’yı Süper Lig’e çıkartan başkan olarak kulüp tarihine geçen Baran Korkmazoğlu, iş hayatındaki yoğunluğu nedeniyle görevi bıraktığını açıkladı.

Yaptığı açıklamada, Arca Çorum FK’nın Süper Lig’e yükselmesinde katkı sağlayabilmiş olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederken, “Hayatta bazı görevler vardır ki insana ömür boyu unutamayacağı hatıralar bırakır. Arca Çorum FK Kulüp Başkanlığı da benim için böyle bir sorumluluk oldu.

Büyük bir gurur ve onurla yürüttüğüm bu görevi, iş hayatımdaki yoğunluk ve artan sorumluluklarım nedeniyle bugün itibariyle bırakıyorum.

Görev sürem boyunca şehrimizin yıllardır özlemini duyduğum Süper Lig hedefine ulaşmasına katkı sağlayabilmiş olmak benim için tarif edilmez bir mutluluktur. Çorum futbolu adına yazılan bu tarihi başarının bir parçası olmak hayatım boyunca gururla hatırlayacağım bir hatıra olarak kalacaktır” ifadelerini kullandı.

Korkmazoğlu, kendisine başkanlık görevini veren kulübün sahibi Savaş Balçık ve birlikte görev yaptığı yönetim kurulu üyelerine, teknik ekibe, futbolculara, kulüp çalışanlarına, yerel basına ve taraftarlara da teşekkür etti.