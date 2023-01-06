Kırmızı gruba göre şampiyonluk yarışının daha çetin geçeceğini de kaydeden Tahsin Tam, teknik adamlık kariyerinde birçok üst düzey oyuncuyla çalıştığını, Çorum FK’nın bulunduğu grupta da bu tarz birçok oyuncu olduğunun altını çizdi.

Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu yineleyen Tam, “Kaliteli ve güzel futbolumuzu şampiyonlukla taçlandırmak istiyoruz” ifadesini kullanan Tahsin Tam’ın görev yaptığı süreçle ilgili değerlendirmeyle başladığı açıklamaları şöyle:

DAHA İYİSİNİ YAPABİLİRDİK

“İlk yarının son 7 maçında göreve geldim. Bu 7 haftalık süreçte takımda hızlandırılmış bir şekilde birlikteliği sağladık. Dokunmamız gereken yerlere dokunduk. 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldık. Daha iyisini de yapabilirdik.

Bu süreçte eksikliklerimizi de görmüş olduk. Neleri daha iyi yapabiliriz noktasında da takımımızı gözlemledik. Bu eksiklikleri tamamlamak adına da yönetimimiz sıkı bir şekilde çalışıyor.

BAŞKANIMIZI MAHCUP ETMEK İSTEMİYORUZ

Başkanımız gerekli dokunuşları yapmak için ciddi bir efor sarf ediyor. Kendisi, camiasına çok bağlı bir insan. Biz de başkanımızın bu gayretine karşılık kendisini mahcup etmemek için ciddi bir şekilde çalışıyoruz.

İKİNCİ YARI ZOR GEÇECEK

Rakiplerimiz de önemli takviyeler yapıyor. İkinci yarıda keyifli bir yarış bizi bekliyor.

Zor bir ikinci yarı olacağı gerçek. Şanlıurfaspor maçı ile ikinci yarıya başlayacağız. Bu maçta biz en iyisini ortaya koyup, bunu da diğer maçlarda devam ettirmek istiyoruz.

Yaptığımız transferler bu ligi takip eden kişiler tarafından büyük ilgi gördü. Bu transferlerle birlikte sorumluluğumuz daha da arttı. Ancak şunu ifade etmeliyim, sahada hiçbir zaman isim kazanmaz. Mücadele, birliktelik, arkadaşlık ve takım ruhu kazanır. Biz de bunu takımımıza aşılamaya çalışıyoruz.

ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ

Takımımızdaki öncelikli hedefim birliktelikten ve disiplinden asla taviz vermemek. Buna kesinlikle izin vermeyeceğiz. Çünkü yönetimimizin ciddi bir emeği var. Bizden beklentileri var. Biz bunu kibre ve aşırı özgüvene teslim etmeyiz. Buna yönelik önlemlerimizi kesinlikle alacağız.

LİGİN EN ALTERNATİFLİ KADROSU

Bizim takımımızda transfer son güne kadar devam eder. Gerekli olan takviyeler mutlaka yapılır. Lig’in en alternatifli kadrolarından birine sahibiz. Kaliteli bir takımımız var. Yeni transferlerle birlikte hedef takım haline geldik. Rakiplerimiz bizim maça ekstra motive çıkacaklardır.

TAKIM OLGUSU OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ

Oyuncularımız şunun farkında, adaletimizden hiç birinin şüphesi yok. O yüzden bütün oyuncularımız hazır durumda olacak. Ben geldikten sonra, sonradan oyuna dahil ettiğim oyunculardan çok verim aldım. Oyuncularım da bunun farkında. O yüzden sadece sahaya çıkan 11 size maç kazandırmayabilir. Sonradan oyuna giren oyuncuların da maç kazandırması gerekiyor. Biz de bu yönde bir takım olgusu oluşturmaya çalışıyoruz.

ÜST DÜZEY OYUNCULARLA ÇALIŞTIM

Ben Süper Lig’de 12 yıl görev yaptım. Ciddi paralar kazanan, üst seviye oyuncularla çalıştım. Bu psikolojiyi yönetecek, böyle bir takım olgusu oluşturacak tecrübeye sahibim.

Daha önce şampiyonluklar yaşamış, üst seviyelerde oynamış oyuncular en çok bizim grupta takımlara dağılmış durumda. Diğer grupta daha çok başarıya aç oyuncular var. Bizim grup bu açıdan bakınca diğer gruba nazaran şampiyonluk yarışının daha denk olduğunu düşünüyorum. Kalite olarak takımlar birbirine yakın.

ŞAMPİYONLUĞU İSTİYORUZ

Biz şampiyonluk yarışı içindeyken bir yandan da hem taraftarımıza, hem de diğer taraftarlara kaliteli bir futbol izlettirmek istiyoruz. Kaliteli ve güzel futbolumuzu da şampiyonlukla taçlandırmak istiyoruz.

Uzun yıllar Çorum FK şampiyonluk yarışı içerisinde olan bir takım. O yüzden seyircimiz bu konuda biraz sabırsız. Fakat birbirimizi çok iyi anladığımızı düşünüyorum. Biz onlara söz verdik. Desteğe devam ettirsinler, safları sıklaştırsınlar. Çünkü başarı birlikten gelir, onların desteği ile gelir. O yüzden her zaman onları yanımızda görmek istiyoruz.”

(Hüseyin AŞKIN)

