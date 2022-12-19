Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam, İstanbul temsilcisi Arnavutköy Belediye karşısında aldıkları 2-0’lık galibiyetten sonra yaptığı açıklamada, genel olarak oyunun kontrolünü ellerinde tuttuklarını, ikinci yarıda buldukları gollerle de galip geldiklerini söyledi.

Galip gelip, devre arasına moralli girdikleri için mutlu olduklarını kaydeden Tahsin Tam, “Önemli bir maçtan galibiyetle ayrıldığımız için mutluyuz.

Maça çok iyi başladık ve oyunun kontrolünü elimizde tuttuk. Etkili ataklar yaparak, gol pozisyonlarına girdik. Pozisyonları değerlendirebilsek, maçı daha erken çözebilirdik.

HATAYA ZORLADIK

Golü bulana kadar, rakip takım dirençli bir oyun ortaya koydu. Hızlı hücumlarla pozisyona girmeye çalıştılar. Oyun disiplininden kopmadan, kararlı şekilde mücadelemize devam ettik. Özellikle ikinci yarıda rakibe iyi baskı kurduk ve organize atak yapmalarına izin vermedik. Bu baskı ile birlikte rakibi hataya zorlayarak, golü bulduk. Maçın devamında yaptığımız değişikliklerle oyunun kontrolünü bırakmadık ve üstün bir oyun ortaya koyarak, galip gelmeyi başardık.

DAHA GÜÇLÜ ADIMLARLA İLERLEMEK İSTİYORUZ

İlk yarının son maçında, karakterli bir mücadele sergileyen futbolcularımıza ve bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ederim.

Devre arasını en verimli şekilde değerlendirerek, ikinci yarı hedefimize daha güçlü adımlarla ilerlemek istiyoruz” dedi.

(Hüseyin AŞKIN)

