Trendyol 1.Lig 34.hafta maçında Ahlatcı Çorum FK sahasında küme düşmeme mücadelesi veren Manisa FK'yı konuk etti. Çorum Şehir Stad'ında oynanan karşılaşmanın henüz 9.dakikasında konuk Manisa FK penaltıdan Oğuz'un golüyle 1-0 öne geçti. Kırmızı-Siyahlılar bu gole 6 dakika sonra Eren ile cevap verirken, 21.dakikada Ali Akman Çorum FK'yı 2-1 öne geçiren golü kaydetti. İlk yarı 2-1 Çorum FK'nın üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda daha çok skoru korumaya yönelik bir oyun anlayışı ile mücadele eden Kırmızı-Siyahlılar kontraataklarla rakip kalede gol aradı. Dakikalar 71'i gösterdiğinde sağ kanatta topla buluşan Eren Karadağ uzaktan sert vuruşunda topu bir kez daha filelerle buluşturdu. Karşılaşmanın son dakikaları büyük heyecana sahne olurken, Manisa temsilcisi 85.dakikada Minchev ile skoru 3-2 yaptı. Kalan sürede başka gol olmayınca karşılaşma 3-2 ev sahibi Çorum FK'nın üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonucun ardından Kırmızı-Siyahlılar 51 puana yükselirken, konuk Manisa FK 38 puanda kaldı.