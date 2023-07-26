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“Doğduğumuz, doyduğumuz topraklara olan sevdamızın sarsılmaz bir göstergesi olarak her fırsatta yapmış olduğumuz yatırım ve katkı zincirinin yeni bir halkasına Çorum Futbol Kulübü’müze isim sponsorluğunu ekledik” ifadelerini kullanan Ahlatcı,

“Ahlatcı Holding olarak inanıyoruz ki, her alanda bilime, bilgiye, zekâya ve yenilikçi teknolojinin olanaklarına inanan gençlerin yetiştirilmesine destek olmak hepimizin en öncelikli görevleri arasındadır.

Bunun için toplumun her alanında hizmet edecek sağlıklı, dinamik, sosyal ve dünya standartlarında bir gençlik yetiştirmeliyiz. Artık dijital dönüşümün, teknolojinin yanında spor alanında da yatırım yapanların kazanacağı bir dünyada yaşıyor ve yarışıyoruz. Hem gençlerin parlak zihinlerinden hem de sportif yeteneklerinden faydalanarak yeni Türkiye’yi tanımlamak ve küresel rekabette ülkemizin elini güçlü kılmak zorundayız.

Tüm bu duygu ve düşüncelerle doğduğumuz, doyduğumuz topraklara olan sevdamızın sarsılmaz bir göstergesi olarak her fırsatta yapmış olduğumuz yatırım ve katkı zincirinin yeni bir halkasına Çorum Futbol Kulübü’müze isim sponsorluğunu ekledik.

Türk sporuna ve sporcusuna olan inancımız tamdır. İnanıyoruz ki, Kulübümüz gelecek sezonda Türkiye Süper Ligi’nde mücadele edecek Anadolu takımları arasındaki hak ettiği yeri alacaktır. Biz de buna vesile olmaktan, katkı koymaktan büyük mutluluk ve onur duyacağız. Türk sporuna, Çorum Futbol Kulübü’müze, taraftarlarımıza ve

Çorum’umuza hayırlı olsun” dedi.