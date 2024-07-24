2024-2025 Sezonu Trendyol 1. Lig fikstür çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın da fikstür çekimine katıldı.

TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Mecnun Otyakmaz, Fuat Göktaş, Lale Cander, Zehra Neşe Kavak, Mevlüt Aktan, Bayram Akgül, Ceyhun Kazancı, Mustafa Temel Bozbağ, Ural Aküzüm, Murat Şahin, Genel Sekreter Abdullah Ayaz, Trendyol 1. Lig'de yer alan kulüplerin başkanları ve yöneticileri fikstür çekiminde yer aldı.

11 Ağustos'ta başlaacak olan Trendyol 1.Lig fikstür çekiminde ilk olarak kura numaraları belirlendi. Daha sonra Kulüp Başkanları tarafından çekilen kura sonrası ilk hafta programı belli oldu. Çorum FK ilk hafta İstanbul'da Ümraniyespor ile karşılaşacak olup, ikinci hafta ise sahasında bir diğer İstanbul temsilcisi Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Kırmızı-Siyahlılar üçüncü hafta Bandırma'ya konuk olurken, dördüncü hafta ise sahasında Sakaryaspor ile karşılaşacak. Beşinci hafta maçında Malatya'ya konuk olacak olan Kırmızı-Siyahlılar altıncı hafta ise sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak.

Daha sonra yedinci hafta deplasmanda Adanaspor, sekizinci hafta sahasında Iğdır FK, dokuzuncu hafta deplasmanda Boluspor, onuncu hafta sahasında Gençlerbirliği, onbirinci hafta deplasmanda Keçiörengücü, onikinci hafta sahasında Pendikspor, onüçüncü hafta deplsmanda Esenler Erokspor, ondördüncü hafta sahasında Erzurumspor, onbeşinci hafta deplasmanda Manisa FK, onaltıncı hafta sahasında Amedspor, onyedinci hafta yine sahasında Ankaragücü, onsekizinci hafta deplasmanda Şanlıurfaspor ve ilk yarının son haftası ise sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak.

11 Ağustos'ta başlayacak olan 1.Lig müsabakaları 22 Aralık'ta oynanacak olan 17.hafta maçları sonunda ilk yarı sona erecek. İkinci yar heyecanı 18.hafta itibariyle 5 Ocak'ta start alacak. 2024-2025 sezonu 10 Mayıs'ta oynanacak olan son hafta maçlarının ardından sona erecek.

Kırmızı-Siyahlılar ilk yarıda 16 ve 17.hafta maçlarını üst üste kendi sahasında oynayacak.

Editör: RIFAT KARA