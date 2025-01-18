Trendyol 1.Lig 20.hafta maçında Ahlatcı Çorum FK sahasında İstanbul temsilcisi Ümraniyespor'u ağırladı. Mücadeleye istekli başlayan Kırmızı-Siyahlılar aradığı golü 10.dakikada buldu. Soldan Erkan'ın ortasına iyi yükselen Geraldo kafayı vurdu kaleciden dönen topa Tunahan sert vurarak takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı başka gol olmayınca Çorum FK soyunma odasına 1-0 önde girdi.

İkinci yarının başlama düdüğü ile birlikte 47.dakikada Geraldo'nun şık golü ile Ahlatcı Çorum FK skoru 2-0 yaptı. 70.dakikaya 2-0 önde giren Kırmızı-Siyahlılar 71.dakikada Glumac'ın golüne engel olamadı ve skor 2-1'e geldi. Kalan sürede tüm riskleri alan konuk Ümraniyespor beraberlik golünü ararken ev sahibi Çorum FK 82.dakikada Thomas ile kontraataktan 3.golü buldu. Kalan sürede başka gol olmayınca karşılaşma 3-1 Çorum FK'nın üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonucun ardından ev sahibi Çorum FK puanını 32'e yükseltirken, konuk Ümraniyespor 26 puanda kaldı.