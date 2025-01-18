Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) önceki gün Kadınlar 3.Lig’in statüsünü, gruplarını ve maçların başlama tarihini resmi sayfasından duyurdu. 151 takım 32 farklı grupta çift devreli lig statüsüne göre oynayacağı Kadınlar 3.Lig maçları 1 Şubat’ta start alacak. Çorum temsilcisi Buharaspor’un 20.Grup’ta Yozgat Yurdum Gençlikspor, Kırşehir FK, Erenköyspor ve Kırıkkale Metropolspor ile mücadele edeceği belirtildi.

Buharaspor grubunu ilk iki sırada tamamlaması halinde 4 gruptan oluşan Play-Off Ligi’nde mücadele etmeye hak kazanacak. Play-Off’ta 17,18,19, 21, 22, 23 ve 24.grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlarla 3.grupta eleme usulü maçlar oynayacak. Çorum temsilcisi bu maçların sonunda grubunu birinci tamamlaması TFF 2.Ligi’ne adını yazdıracak.

Buharaspor Kulüp Başkanı Fatih Atlı, yeni sezonun hayırlı olması temennisinde bulunurken, Çorum’un önde gelen isimlerinden de destek istedi. Çorum tarihinde ilk kez bir kadın futbol takımının 3.Lig’de mücadele edeceğine vurgu yapan Başkan Atlı, desteklerle takımlarının daha iyi yerlere gelerek Çorum’u daha iyi temsil edeceğini ifade etti.