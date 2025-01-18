Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde play-off hesapları yapan Ahlatcı Çorum FK, ikinci yarının ilk hafta maçında bu akşam Ümraniyespor’u konuk edecek.

Geçtiğimiz hafta, sahasında karşılaştığı İstanbulspor’u 3-1 yenerek ilk yarıyı play-off potasında kapatan Ahlatcı Çorum FK, bugün de İstanbul’un bir başka temsilcisi Ümraniyespor’u ağırlayacak. Sezonun ilk haftasında, İstanbul’da oynanan maçı 3-0 kaybeden Çorum temsilcisi, hem rövanşı almak, hem de play-off potasındaki yerini korumak için galibiyet mücadelesi verecek. Bu doğrultuda tüm hesaplar 3 puan üzerine yapıldı.

Kırmızı-siyahlı takımda sarı kart cezalısı Zargo Toure ve rahatsızlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan ve hafta içerisinde takıma katılan Durel Avounou forma giyemeyecek.

Sezonun ilk yarısını deplasmanda Manisa FK karşısında aldığı 3-0’lık galibiyetle kapatan Ümraniyespor cephesinde ise tüm hesaplar puan üzerine yapılmış durumda. İstanbul temsilcisi, zorlu Çorum deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılarak düşme hattıyla puan farkını açmayı hedefliyor.

29 puanlı 5.sıradaki Ahlatcı Çorum FK ile 26 puanlı 13.sıradaki Ümraniyespor arasında bu akşam Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak maçı Antalya bölgesi üst klasman hakemlerinden Ömer Faruk Turtay yönetecek. Saat 20.00’de başlayacak maçta Turtay’ın yardımcılıklarını Adana bölgesinden Furkan Ürün ile Sakarya bölgesinden Suat Güz yapacak. Ankara bölgesinden Onur Bingöl ise maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.