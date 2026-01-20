2 günlük iznin ardından dün akşam başlanılan Sarıyer maçının hazırlıkları bugün yapılan tek antrenmanla devam etti. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu nezaretinde, salonda kuvvet çalışmasıyla başlayan antrenman sahada pas çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-siyahlı takım, pas çalışmasından sonra dar alan oyunlarıyla devam eden antrenmanı iki kaleli oyunla tamamladı.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, son 3 maçını kazanan Sarıyer karşısında, Adana Demirspor maçındaki hataların tekrarlanmaması noktasında oyuncularına uyarılarda bulundu.

Arca Çorum FK yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.