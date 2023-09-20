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Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçta İzmir bölgesi A klasman hakemlerinden Fatih Tokail düdük çalacak. Saat 19.00’da başlayacak maçta Tokail’in yardımcılıklarını ise Ankara bölgesinden Buğra Can Semircioğlu ve İzmir bölgesinden Egemen Savran yapacak. Konya bölgesinden Raşit Yorgancılar da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

Fatih Tokail, daha önce Ahlatcı Çorum FK’nın üç maçını yönetirken, kırmızı-siyahlı takım bu maçların tamamını kazandı. Çorum temsilcisi, Tokail’in yönettiği maçlarda evinde İnegölspor’u 2-0, deplasmanda Bayburt Özel İdare’yi 2-1, sahasında Turgutluspor’u ise 5-1 yendi.

Fatih Tokail, Sakaryaspor’un ise ilk kez maçını yönetecek.