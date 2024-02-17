Ahlatcı Çorum FK’nın yarın 23.hafta maçında konuk olacağı Sakaryaspor’da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. İki maçlık seyircisiz oynama cezasının tamamlanmasından sonra Ahlatcı Çorum FK maçıyla birlikte yeniden seyircisinin önüne çıkacak olan yeşil-siyahlı takım, moral yemeğinde bir araya geldi.

Şehirde faaliyet gösteren Erdoğan Köfte Salonu, Sakaryaspor’u moral yemeğinde ağırladı. Yemeğe, yöneticilerin yanı sıra teknik heyet, futbolcular ve bazı futbolcuların ailelerinin de katıldığı belirtildi.